Taiovú povzbudili rokovania s EÚ o ukončení sporu o dotácie

Washington/Berlín 5. mája (TASR) - Americká obchodná zástupkyňa Katherine Taiová v stredu uviedla, že ju povzbudili rozhovory s európskymi predstaviteľmi o ukončení 16-ročného sporu o dotácie pre výrobcov lietadiel, pričom obe strany to podľa nej s dosiahnutím dohody myslia vážne.Taiová tiež poznamenala, že rozhodnutie Washingtonu pozastaviť clá, ktoré minulá americká vláda uvalila na časť exportu z Európskej únie (EÚ) na základe verdiktu Svetovej obchodnej organizácie (WTO), odráža „“ snahy o urovnanie dlhotrvajúceho sporu o dotácie pre Boeing aj Airbus. Taiová na online podujatí denníka Financial Times skonštatovala, že má signály o serióznej motivácii a úmysle druhej strany.Vyriešenie tohto sporu bude dôležité pre budúcnosť väzieb medzi USA a EÚ, ktoré zasiahli aj clá na európsku oceľ a hliník, zavedené administratívou bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Vysokí predstavitelia Únie aj Británie, ktorej sa spor tiež týka, keďže sa tam vyrábajú komponenty pre Airbus, nedávno vyjadrili nádej, že problém sa podarí vyriešiť v nasledujúcich mesiacoch.Liz Trussová, britská ministerka obchodu, očakáva, že obchodný spor bude vyriešený do júla, keď vyprší platnosť ciel. USA a EÚ sa v marci dohodli na pozastavení odvetných ciel na tovar ako je škótska whisky na štyri mesiace, aby dali šancu rokovaniam. Podľa Trussovej zástupcovia oboch strán pracujú na detailoch textu dohody, pričom rokovania sa zameriavajú na „“ v leteckom priemysle.Nemecká kancelárka Angela Merkelová zase v stredu vo svojom prejave privítala návrat USA pod vedením prezidenta Joe Bidena k „“. Pripomenula tiež, že Nemecko nemalo záujem o svet rozdelený na tábory, ako to bolo v časoch studenej vojny. Považuje za dobré, že USA, ako „“, stoja po jej boku v rámci rivality s Čínou a Ruskom.“ povedala na berlínskej konferencii o budúcnosti transatlantických väzieb. „“ dodala.