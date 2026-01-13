< sekcia Ekonomika
Taiwan a USA dosiahli všeobecný konsenzus o obchodnej dohode
Zúčastnené strany sa dohodli na vzájomnom znížení ciel a preferenčnom zaobchádzaní v obchode s polovodičmi, derivátmi polovodičov a ďalšími položkami z Taiwanu.
Autor TASR
Tchaj-pej 13. januára (TASR) - Taiwan a Spojené štáty dosiahli po mesiacoch rokovaní „všeobecný konsenzus“ o obchodnej dohode. Zúčastnené strany sa dohodli na vzájomnom znížení ciel a preferenčnom zaobchádzaní v obchode s polovodičmi, derivátmi polovodičov a ďalšími položkami z Taiwanu, oznámil v utorok taiwanský úrad pre obchodné rokovania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Obe strany v súčasnosti diskutujú o termíne záverečného stretnutia, ktorý bude oznámený hneď po jeho potvrdení,“ uvádza sa v stanovisku taiwanského úradu. Tchaj-pej a Washington začali rokovania o obchodnej dohode minulý rok v apríli po tom, čo americký prezident Donald Trump zaviedol clá vo výške 32 % na taiwanský tovar. Po znížení colnej sadzby na 20 % prezident ostrovného štátu Laj Čching-te prisľúbil nové rozsiahle investície v USA a zvýšenie výdavkov na obranu.
Obchodný prebytok Taiwanu s USA v roku 2024 dosiahol takmer 74 miliárd dolárov (63,29 miliardy eur). Taiwan vyváža do USA predovšetkým informačné a technologické produkty.
(1 EUR = 1,1692 USD)
