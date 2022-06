Taiwan bude vo štvrtok rokovať o obchode s EÚ

Tchaj-pej 2. júna (TASR) - Predstavitelia Taiwanu, polovodičovej veľmoci, budú vo štvrtok rokovať na vysokej úrovni o obchode s Európskou úniou (EÚ), ktorá sa snaží o podporu svojho čipového priemyslu. EÚ vo februári predstavila zákon o čipoch, pričom blok označil Taiwan, kde sídli najväčší zmluvný výrobca čipov na svete TSMC a ďalší veľkí výrobcovia polovodičov, za jedného z "podobne zmýšľajúcich partnerov", s ktorými by chcela spolupracovať.



Zdroj, ktorý nechcel byť menovaný, pretože nemá oprávnenie hovoriť s médiami, uviedol, že taiwanská ministerka hospodárstva Wang Mej-chua bude vo štvrtok večer virtuálne rokovať s vysokým predstaviteľom EÚ pre obchod. Konkrétne meno zdroj neuviedol, ale šéfom obchodu v EÚ je Valdis Dombrovskis.



Ministerka v stredu (1.6.) neskoro večer v rozhovore s novinármi v Tchaj-peji povedala, že vzťahy medzi Taiwanom a EÚ sa prehlbujú a rozhovory prebiehajú na všetkých úrovniach. A taiwanská vláda vyhlásila, že existuje "obrovský" priestor na spoluprácu s EÚ v oblasti polovodičov.



Stretnutie s EÚ sa uskutoční deň potom, ako sa Spojené štáty dohodli na začatí nových obchodných rokovaní s Taiwanom.



Podľa európskeho plánu by mala Európska komisia uvoľniť pravidlá financovania inovatívnych závodov na výrobu polovodičov. Globálny nedostatok čipov a napätie v dodávateľskom reťazci spôsobili totiž zmätky v mnohých priemyselných odvetviach.



Taiwanský koncern TSMC ale informoval, že je stále vo veľmi ranom štádiu analýzy potenciálnej továrne v Európe. Spoločnosť aktuálne investuje 12 miliárd USD (11,2 miliardy eur) do továrne na výrobu čipov v Spojených štátoch.



Na ambície EÚ pritom vrhá tieň fakt, že taiwanská GlobalWafers Co vo februári neuspela pri pokuse o prevzatie nemeckého dodávateľa čipov Siltronic za 4,35 miliardy eur.



EÚ ani jej členské štáty neudržiavajú formálne diplomatické vzťahy s Taiwanom, na ktorý si robí nárok Čína. Ale blok chce ostrovu ukázať svoju podporu, najmä keď sa vzťahy medzi Čínou a EÚ zhoršujú pre obchodné spory a ľudské práva.



Taiwan presadzuje tiež bilaterálnu investičnú dohodu s EÚ.



(1 EUR = 1,0712 USD)