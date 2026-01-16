< sekcia Ekonomika
Taiwan do výroby čipov v USA investuje 250 mld USD za zníženie ciel
Taiwan okrem toho poskytne úverové záruky na investície v sume ďalších najmenej 250 miliárd USD.
Autor TASR
Washington 16. januára (TASR) - Taiwanskí výrobcovia čipov v rámci novej obchodnej dohody investujú v Spojených štátoch najmenej 250 miliárd USD (215,07 miliardy eur). Oznámilo to vo štvrtok (15. 1.) americké ministerstvo financií. Taiwan okrem toho poskytne úverové záruky na investície v sume ďalších najmenej 250 miliárd USD. Na základe tejto dohody, ktorú uzavreli po mesiacoch rokovaní, sa americké clá na taiwanský tovar znížia z 20 % na 15 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Investície do výroby čipov majú pre USA strategický význam. Najmodernejšie polovodiče na svete vyrába takmer výlučne taiwanská firma TSMC. Západné vlády už dlho varujú, že potenciálny konflikt medzi Čínou a Taiwanom by mohol narušiť výrobu v zariadeniach TSMC na ostrove, čo by vyvolalo globálnu krízu dodávok polovodičov. Tieto obavy podnietili úsilie o rozšírenie výroby čipov v USA a Európe, hoci pokrok je pomalý.
Americký minister obchodu Howard Lutnick vyhlásil, že obchodná dohoda s Taiwanom pomôže „presunúť celý dodávateľský reťazec do Ameriky“. „Takže to všetko prinesieme, aby sme sa vo výrobe polovodičov stali sebestačnými,“ dodal. V rámci dohody sa aj USA zaviazali zvýšiť investície na Taiwane, a to v kľúčových sektoroch vrátane oblasti polovodičov, umelej inteligencie a biomedicínskych technológií.
Spoločnosť TSMC v piatok uviedla, že dohodu medzi USA a Taiwanom víta. „Polovodičový priemysel prosperuje vďaka globálnej spolupráci a bezproblémovým dodávateľským reťazcom. Posilnené obchodné vzťahy sú nevyhnutné pre rozvoj budúcich technológií a zabezpečenie odolného dodávateľského reťazca polovodičov,“ uviedla firma vo vyhlásení.
Čína však v piatok vyjadrila s dohodou nespokojnosť. Peking uviedol, že „dôrazne nesúhlasí s rokovaniami a podpisovaním dohôd medzi taiwanským regiónom a krajinami, ktoré udržiavajú diplomatické vzťahy s Čínou“. Takéto dohody podľa Číny naznačujú zvrchovanosť Taiwanu. „Americká strana by mala dôsledne dodržiavať zásadu jednej Číny,“ povedal na tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.
(1 EUR = 1,1624 USD)
