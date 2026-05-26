Taiwan hodnotou akciového trhu predbehol Indiu
Autor TASR
Tchaj-pej 26. mája (TASR) - Hodnota taiwanského akciového trhu predbehla hodnotu trhu v Indii. Akciový trh na Taiwane je teraz piatym najväčším na svete po americkom, čínskom, japonskom a hongkonskom. Pomohol tomu prudký rast akcií spoločnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), ktorá je najväčším výrobcom čipov na svete. TASR o tom informuje na základe správy webu Yahoo Finance, ktorý cituje agentúru Bloomberg.
Hodnota taiwanského akciového trhu podľa údajov zhromaždených agentúrou Bloomberg sa k pondelku (25. 5.) zvýšila 4,95 bilióna USD (4,251 bilióna eur). Hodnota indického trhu sa zmenšila 4,92 bilióna USD. Motorom vzostupu Taiwanu v globálnom rebríčku akciových trhov je do značnej miery spoločnosť TSMC, ktorá v súčasnosti predstavuje približne 42 % taiwanského indexu. Ide o odraz silnej koncentrácie produkcie technologického hardvéru v oblasti umelej inteligencie, ktorý je v súčasnosti „stredobodom investičného cyklu,“ povedala Yi Ping Liao zo spoločnosti Franklin Templeton.
India pritom v súčasnosti zápasí s prudko rastúcimi nákladmi na energie, spomaľujúcim sa rastom ziskov spoločností a nedostatkom firiem priamo spojených s rozvojom umelej inteligencie. Hoci však Taiwan predbehol Indiu hodnotou svojho akciového trhu, indický ročný hrubý domáci produkt (HDP) v objeme 4,15 bilióna USD je podstatne väčší ako ročný HDP Taiwanu, ktorý je na úrovni 977 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1643 USD)
