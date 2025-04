Taiwan nezavedie protiopatrenia voči americkým clám

Tchaj-pej 6. apríla (TASR) - Taiwan nebude reagovať protiopatreniami na clá, ktoré zaviedli Spojené štáty. Prezident ázijskej krajiny Laj Čching-te, naopak, naznačil perspektívu viacerých ústretových krokov voči najväčšej svetovej ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Laj Čching-te sa v nedeľu okrem iného vyslovil za to, aby Taiwan dovážal viac amerických výrobkov s cieľom znížiť prebytok, ktorý ostrovný štát vykazuje v obchode s USA. Taiwanskí podnikatelia by tiež mali viac investovať v Spojených štátoch. Odstránia sa aj obchodné prekážky voči americkým spoločnostiam. Americký prezident Donald Trump tento týždeň oznámil zavedenie cla vo výške 32 % na tovar z Taiwanu. Krajina, ktorá je známa svojimi špičkovými technologickými výrobkami, je siedmym najväčším obchodným partnerom USA. Jej vývoz do Spojených štátov sa v roku 2024 zvýšil o 32,5 %.



Vysoké clo voči Taiwanu bolo pre pozorovateľov prekvapením, keďže ostrovný štát má jedno z popredných svetových odvetví výroby najmodernejších počítačových čipov, od ktorých sú závislé aj americké technologické spoločnosti v Silicon Valley. Taiwan je tiež v neistej bezpečnostnej situácii v dôsledku vojenskej hrozby zo strany Číny, ktorá považuje ostrov za svoju odštiepeneckú provinciu a netají sa ambíciami o jeho ovládnutie. Washington sa zaviazal podporovať obranu krajiny a pravidelne jej dodáva zbrane.