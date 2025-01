Taiwan prípadné clá USA príliš nezasiahnu

Tchaj-pej 10. januára (TASR) - Taiwan nepočíta s tým, že by prípadné clá uvalené na dovoz polovodičov do USA mali výraznejší negatívny vplyv na ekonomiku krajiny, uviedol v piatok minister hospodárstva Kuo Jyh-huei. Dôvodom je technologická nadradenosť čipov vyrábaných na Taiwane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Taiwanská spoločnosť Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) je najväčším zmluvným výrobcom čipov na svete a kľúčovým článkom v globálnom dodávateľskom reťazci technológií pre najväčšie technologické koncerny, ako sú Apple či Nvidia.



Taiwanskí politici však varovali, že nové americké clá voči všetkým krajinám, ktoré avizoval novozvolený americký prezident Donald Trump, by mohli tento rok spomaliť rast ekonomiky krajiny závislej od vývozu.



Trump vyhlásil, že zavedie všeobecné clo vo výške 10 % na globálny dovoz do Spojených štátov a oveľa vyššie 60 % clo vo výške až 60 % na dovoz z Číny. Koncom novembra uviedol, že na import z Kanady a Mexika uvalí clo vo výške 25 %, keď sa 20. januára ujme funkcie.



Kuo ma tlačovej konferencii na otázku o vplyve Trumpových ciel na vývozné objednávky uviedol, že zrejme nijako výrazne neovplyvnia sektor čipov. "Pokiaľ ide o naše polovodiče a pokročilé procesy, našou výhodou je, že sme technologickým lídrom, čo sa nedá nahradiť", a preto clá budú mať len malý vplyv.



Taiwan tiež v prípade potreby pomôže spoločnostiam premiestniť dodávateľské reťazce do Spojených štátov mimo regiónov, kde by hrozili vysoké dovozné clá, uviedol Kuo. Dodal, že Taiwan v prvej polovici tohto roka zriadi aj kanceláriu v Japonsku, aby pomohol taiwanským firmám investovať v krajine a spolupracovať s japonskými partnermi v oblasti umelej inteligencie a dronov.