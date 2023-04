Taiwan Semiconductor Manufacturing Co oznámil nárast zisku

Taipei 20. apríla (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) vo štvrtok oznámil nečakaný nárast zisku za 1. štvrťrok 2023 po tom, ako sa jeho marže udržali vyššie, ako sa očakávalo. To zmiernilo obavy z poklesu globálneho dopytu po elektronike. TASR o tom informuje na základe správ AFP, Reuters a RTTNews.



Čistý zisk TSMC za tri mesiace do konca marca 2023 vzrástol o 2,1 % na 206,99 miliardy taiwanských dolárov (6,35 miliardy eur) z minuloročných 202,73 miliardy TWD. To je lepší výsledok než zisk 192,5 miliardy TWD, ktorý predpovedali analytici.



Po prepočítaní na akciu stúpol zisk na 7,98 TWD zo 7,82 TWD/akcia pred rokom. Konsolidované tržby sa zvýšili o 3,6 % na 508,63 miliardy TWD z vlaňajších 491,08 miliardy TWD. Ale v porovnaní s predchádzajúcim 4. štvrťrokom 2022 klesli tržby TSMC o 18,7 % a čistý zisk o 30 %. To naznačuje, že dopyt po polovodičoch sa spomaľuje v dôsledku zhoršujúcich sa ekonomických podmienok na celom svete.



TSMC v januári uviedol, že v roku 2023 zníži svoje kapitálové výdavky na 32 až 36 miliárd USD (29,27 - 32,93 miliardy eur) z 36,3 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Očakáva tiež spomalenie dopytu do prvej polovice roka 2023. V druhej polovici roka by sa však mohol dopyt rýchlo zvýšiť, najmä ak viac firiem začne používať umelú inteligenciu, ktorá si vyžaduje veľké množstvo počítačovej infraštruktúry.



TSMC, ktorý je hlavným dodávateľom technologických gigantov vrátane Apple, Nvidia a Advanced Micro Devices, vyrába najpokročilejšie polovodičové čipy na svete a je najhodnotnejšou spoločnosťou v Ázii.



Postoj investorov k TSMC sa však trochu zhoršil v dôsledku politických rizík vyplývajúcich z napätia medzi Taiwanom a Čínou. V dôsledku toho sa TSMC pokúša presunúť výrobu aj mimo ostrova Taiwan a plánuje továreň v Arizone za 40 miliárd USD.



Investičná spoločnosť Berkshire Hathaway amerického miliardára Warrena Buffetta kúpila v období od júla do septembra minulého roka akcie TSMC v hodnote viac ako 4,1 miliardy USD, ale do konca roku 2022 sa zbavila 86 % svojho podielu v taiwanskej firme s odvolaním sa na obavy z narušenia vzťahov medzi Čínou a Taiwanom.



(1 EUR = 32,603 TWD; 1 EUR = 1,0933 USD)