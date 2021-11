Taiwan uvažuje pri výrobe čipov o spolupráci aj so Slovenskom

Tchaj-pej 25. novembra (TASR) - Taiwan uvažuje pri výrobe polovodičov o spolupráci s tromi východoeurópskymi krajinami, uviedol minister taiwanskej Národnej rady pre rozvoj Kung Ming-hsin. Medzi kandidátmi na spoluprácu spomenul Slovensko, Česko a Litvu.



Tento nápad by mohol mať pozitívnu odozvu aj z Bruselu, ktorý sa snaží prilákať taiwanské firmy, ako je Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), aby vyrábali v Európskej únii (EÚ). Tieto snahy sa zvýšili predovšetkým z dôvodu globálneho nedostatku čipov, ktorý brzdí produkciu v mnohých odvetviach.



TSMC stavia závod na výrobu čipov v USA v Arizone a firma aj napriek snahám EÚ o podporu podobných investícií nesignalizovala, že by mala záujem o podobný závod v Európe.



Kung Ming-hsin po svojej októbrovej návšteve Slovenska, Česka a Litvy povedal novinárom, že všetky tri krajiny majú záujem o spoluprácu s Taiwanom v oblasti čipov. Taiwan podľa neho vytvorí pracovné skupiny s predstaviteľmi týchto štátov, ktorých cieľom bude vypracovanie stratégie spolupráce v oblasti čipov a poskytne štipendiá pre technický výcvik. "Celá polovodičová dodávateľská sieť je enormná. Mnohé krajiny v nej môžu mať rozdielne úlohy," uviedol Kung.



Európska komisia (EK) navrhla legislatívu, ktorej cieľom je podpora produkcie čipov, pričom mala záujem o zapojenie Taiwanu. Podľa Kunga by pre Európu bolo ťažké, keby to chcela urobiť sama. "Takže dúfajú v spoluprácu s Taiwanom," dodal.