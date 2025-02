Taiwan v reakcii na Trumpove clá pomôže firmám presunúť výrobu do USA

Tchaj-pej 3. februára (TASR) - Taiwan je pripravený podporiť taiwanské podniky, ktoré majú záujem o presun výroby do Spojených štátov. Uviedlo to v pondelok taiwanské ministerstvo hospodárstva. Reagovalo tak na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť na Čínu, Kanadu a Mexiko dovozné clá. Informovala o tom agentúra Reuters.



Trump v sobotu (1. 2.) nariadil uvaliť na Mexiko a Kanadu 25-percentné dovozné clá (v prípade kanadských energetických produktov clo na úrovni 10 %) a na Čínu 10-percentné clá. Detailnejšie sa k clám, ktoré začnú platiť od 4. februára, nevyjadril, napriek tomu už vyvolali otrasy na trhoch, keďže takéto kroky povedú podľa ekonómov k obchodnej vojne.



Taiwan, ktorý patrí ku kľúčovým producentom technologických produktov, najmä čipov, má pritom viaceré závody v Mexiku a Číne. Navyše, Trump pohrozil clami aj na dovoz čipov. Jeho rozhodnutie sa už odrazilo na vývoji akcií taiwanských firiem so závodmi na území Mexika. Akcie firmy Foxconn klesli v závere pondelkového obchodovania o 8,1 %, akcie spoločnosti Quanta o 9,8 % a akcie Inventecu o 6,7 %.



Taiwanské ministerstvo hospodárstva preto zverejnilo vyhlásenie s podrobnosťami pomoci firmám ohrozených Trumpovými clami. Uviedlo, že poskytne potrebné informácie podnikom, ktoré chcú výrobu presunúť, ako napríklad, do ktorých štátov USA je možné investovať či aké v nich platia zákony. Okrem toho dodalo, že je pripravené poskytnúť pomoc pri hľadaní obchodných partnerov.



Taiwan má zároveň záujem o to, aby sa jeho firmy postupne sťahovali z čínskeho trhu, najmä po tom, ako Čína zvýšila politické a vojenské hrozby voči Taiwanu, ktorý považuje za svoje územie. Taiwanský prezident Laj Čching-te v pondelok firmám, ktoré investovali v Číne, povedal, že vláda je pripravená podporiť podniky, ktoré sa rozhodnú namiesto Číny radšej investovať na domácom trhu.