Taiwan zavedie systém obchodovania s emisiami CO2

Tchaj-pej 7. augusta (TASR) - Taiwanská vláda v pondelok otvorila burzu emisií oxidu uhličitého (CO2), ktorá má krajine pomôcť splniť cieľ stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou. Emisie sa stali celosvetovým problémom a pri jeho riešení musí Taiwan držať krok, uviedla prezidentka Cchaj Jing-wen na otváracom ceremoniáli v meste Kao-siung, kde má burza sídlo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Taiwanská prezidentka poukázala na Nový mechanizmus Európskej únie (EÚ) pre kompenzáciu uhlíka na hraniciach (CBAM), ktorého prechodné obdobie začne platiť v októbri. Jeho cieľom je dosiahnuť, aby sa úsilie o ochranu klímy neoslabilo presunom výroby z EÚ do krajín s voľnejšími predpismi. V praxi to znamená, že od roku 2034 budú musieť za produkované emisie platiť aj výrobcovia v zahraničí, ak budú chcieť predávať svoj tovar v EÚ.



Taiwanská uhlíková burza podľa vlády pomôže vytvoriť stimuly na znižovanie emisií CO2 a podporí výskum a vývoj nízkouhlíkových technológií. V budúcnosti burza môže spolupracovať s inými podobnými platformami v zahraničí, napríklad v New Yorku, Londýne, Tokiu a Singapure.



V úvodnej fáze burza ponúkne firmám najmä poradenské služby v oblasti emisií uhlíka. Na zavedenie samotného obchodovania s emisnými povolenkami bude podľa vlády potrebné vytvoriť ďalšie právne predpisy.