< sekcia Ekonomika
Taiwan zlepšil výhľad tohtoročného rastu ekonomiky
Zlepšený výhľad prichádza napriek tomu, že americký prezident Donald Trump uvalil na tovar z Taiwanu 20-percentné clo.
Autor TASR
Tchai-pej 15. augusta (TASR) - Ekonomika Taiwanu v roku 2025 pravdepodobne vzrastie výraznejšie, než sa pôvodne očakávalo, keďže ostrovný štát naďalej profituje zo silného dopytu po technológiách, o ktoré sa opiera rozvoj umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v piatok odvolala na aktualizovanú vládnu prognózu.
Taiwanská vláda teraz očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) sa tento rok zväčší o 4,5 %, čo je výrazne viac ako rast o 3,1 % predpovedaný v marci. Export z Taiwanu, ktorý je popredným výrobcom čipov pre umelú inteligenciu, by mal v tomto roku vzrásť o 24 %, čo predstavuje výrazné zvýšenie oproti skôr prognózovaným deviatim percentám.
Zlepšený výhľad prichádza napriek tomu, že americký prezident Donald Trump uvalil na tovar z Taiwanu 20-percentné clo. Tamojšia vláda považuje clá za dočasné, pričom zdôrazňuje, že rokovania o novej obchodnej dohode s USA pokračujú.
Taiwanská vláda teraz očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) sa tento rok zväčší o 4,5 %, čo je výrazne viac ako rast o 3,1 % predpovedaný v marci. Export z Taiwanu, ktorý je popredným výrobcom čipov pre umelú inteligenciu, by mal v tomto roku vzrásť o 24 %, čo predstavuje výrazné zvýšenie oproti skôr prognózovaným deviatim percentám.
Zlepšený výhľad prichádza napriek tomu, že americký prezident Donald Trump uvalil na tovar z Taiwanu 20-percentné clo. Tamojšia vláda považuje clá za dočasné, pričom zdôrazňuje, že rokovania o novej obchodnej dohode s USA pokračujú.