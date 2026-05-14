Taiwanská firma Foxconn v prvom štvrťroku dosiahla rekordný zisk
Čistý zisk firmy Foxconn prekonal odhad analytikov, ktorých vo svojom prieskume oslovila agentúra Bloomberg.
Autor TASR
Tchaj-pej 14. mája (TASR) - Taiwanská spoločnosť Foxconn, ktorá je najväčším zmluvným výrobcom elektroniky na svete, za prvý kvartál vykázala rekordný zisk. Ide o výsledok prudkého rastu trhu so servermi pre umelú inteligenciu napriek tomu, že vojna na Blízkom východe ohrozuje dodávateľské reťazce. Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že jej čistý zisk za január až marec dosiahol sumu 49,9 miliardy taiwanských dolárov (1,35 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to bol rast o 19 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Čistý zisk firmy Foxconn prekonal odhad analytikov, ktorých vo svojom prieskume oslovila agentúra Bloomberg. Čistý zisk aj prevádzkový zisk za prvý štvrťrok sú rekordne vysoké, uviedol generálny riaditeľ Foxconnu Michael Chiang. „Dopyt po umelej inteligencii naďalej rastie rýchlym tempom,“ uviedol a dodal, že v druhom štvrťroku sa „očakáva silný medziročný rast“.
Chiang varoval, že „medzinárodná politická a ekonomická situácia sa stále rýchlo mení“ a také faktory, ako sú náklady na suroviny, môžu odvetvie ovplyvniť. „Zostávame však opatrne optimistickí,“ poznamenal.
(1 EUR = 36,92 TWD)
