Taiwanská spoločnosť GlobalWafers kupuje nemeckú firmu Siltronic

Tchaj-pej 10. decembra (TASR) - Taiwanská spoločnosť GlobalWafers, tretí najväčší výrobca polovodičových doštičiek na svete, vo štvrtok oznámila, že podpísala dohodu o kúpe nemeckej konkurenčnej spoločnosti Siltronic približne za 4,5 miliardy USD (3,72 miliardy eur).



Spoločnosť GlobalWafers vo vyhlásení uviedla, že ponúkne akcionárom Siltronic 125 eur za akciu. To je o 10 % viac ako cena, pri ktorej akcie firmy uzavreli obchodovanie 27. novembra, posledný obchodný deň pred zverejnením plánovanej akvizície.



Dodala, že chemická skupina Wacker Chemie, najväčší akcionár Siltronic, súhlasila s predajom celého svojho 30,8-percentného podielu taiwanskej spoločnosti.



„Veríme, že táto transakcia bude prospešná nielen pre GlobalWafers a Siltronic, ale aj pre našich zákazníkov, akcionárov a ďalšie zainteresované strany,“ uviedla generálna riaditeľka GlobalWafers Doris Hsu.



Zopakovala, že spoločnosť môže ponúknuť zákazníkom na celom svete „komplexné portfólio produktov“ a po akvizícii investovať viac do rozširovania svojich kapacít.



Hodnota dohody sa odhaduje na 4,5 miliardy USD, ak GlobalWafers kúpi všetky nesplatené akcie Siltronic.



Globalwafers očakáva, že dohoda, ktorú musia ešte schváliť príslušné regulačné úrady v Nemecku a na Taiwane, bude dokončená v druhej polovici roku 2021.



Siltronic vo vyhlásení skonštatoval, že ponúknutá cena bola podľa jeho predstavenstva „atraktívna a primeraná“, a že môže odvrátiť prípadné straty pracovných miest v Nemecku minimálne do roku 2024.



Úspešná akvizícia pomôže spoločnosti GlobalWafers predbehnúť jej dvoch japonských rivalov Shin-Etsu Chemical a Sumco, a stať sa svetovou jednotkou z hľadiska tržieb s trhovým podielom 32 až 35 %, tvrdí analytik spoločnosti Fubon Securities Investment Services Richard Hsia.



Ponuka na prevzatie Siltronic je najnovšou z mnohých transakcií v oblasti polovodičov v tomto roku.



(1 EUR = 1,2109 USD)