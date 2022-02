Taiwanskí výrobcovia čipov dodržiavajú kontrolu exportu do Ruska

Tchaj-pej 27. februára (TASR) - Taiwanskí výrobcovia polovodičov dodržiavajú kontroly vývozu do Ruska, ktoré vláda zaviedla v rámci sankcií voči Moskve za inváziu jej armády na Ukrajinu. Uviedlo to v nedeľu ministerstvo hospodárstva.



Taiwan, ktorý v piatok (25. 2.) oznámil, že sa pripája k medzinárodným sankciám proti Rusku, je hlavným výrobcom čipov. Má tam sídlo aj najväčší zmluvný výrobca čipov na svete a najcennejšia kótovaná spoločnosť v Ázii TSMC.



Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že sa riadi Wassenaarskou dohodou o kontrole vývozu zbraní a tovaru a technológií s dvojakým použitím, ktorú v roku 1996 podpísalo 42 štátov, s cieľom prísne kontrolovať výrobky odoslané do Ruska.



Taiwan, ktorý si Čína nárokuje ako svoje vlastné územie, a preto je vylúčený z väčšiny medzinárodných orgánov a dohôd, nie je signatárom Wassenaarskej dohody. Tamojšia vláda však rada ukazuje, že je zodpovedným členom medzinárodného spoločenstva pri dodržiavaní opatrení, akými sú sankcie Organizácie Spojených národov voči Severnej Kórei za jej raketové a jadrové testy.



Taiwanský export do Ruska je minimálny, očakáva preto len malý vplyv vojny na Ukrajine na dodávky kľúčových surovín pre výrobu polovodičov.