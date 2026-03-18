Taiwanský gigant Foxconn plánuje veľkú investíciu v Poľsku
Projekt pripravuje Taiwanské združenie výrobcov elektrických a elektronických zariadení, v ktorom má vedúcu úlohu Foxconn.
Autor TASR
Varšava 18. marca (TASR) - Pod Vroclavom by mohol vzniknúť rozsiahly technologicko-priemyselný park na čele s taiwanským gigantom Foxconn, pričom investícia by mohla v prvej fáze dosiahnuť stovky miliónov eur a v horizonte desiatich rokov vytvoriť až 40.000 pracovných miest. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa zistení portálu Business Insider.
Projekt pripravuje Taiwanské združenie výrobcov elektrických a elektronických zariadení, v ktorom má vedúcu úlohu Foxconn. Investícia sa má zamerať najmä na výrobu serverov pre umelú inteligenciu, ako aj na elektromobilitu a riešenia pre inteligentné mestá.
Medzi zvažovanými lokalitami je obec Miekinia pri Vroclave, kde sa pôvodne plánovala investícia americkej spoločnosti Intel. V hre sú aj ďalšie miesta v rámci tzv. trojuholníka informačných technológií zahŕňajúceho Vroclav, Lodž a Katovice.
Rizikom projektu zostáva nezhoda medzi investorom a poľskou vládou pri výbere konkrétnej lokality. Kým taiwanská strana očakáva, že vláda určí miesto investície, poľská strana preferuje výber zo strany investora.
Po výbere lokality by mali nasledovať rokovania o štátnej podpore a podpis investičnej dohody. Taiwanskí partneri chcú projekt výrazne posunúť ešte do konca roka.
Plánovaná investícia by bola menej technologicky náročná než pôvodný projekt Intelu, keďže by sa spočiatku zameriavala najmä na montáž produktov. Zároveň sa však považuje za flexibilnejšiu a ekonomicky menej rizikovú.
Foxconn patrí medzi najväčších svetových výrobcov elektroniky a podieľa sa na výrobe významnej časti globálnych zariadení vrátane produktov popredných technologických značiek.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
