Taiwanský výrobca bicyklov Giant odmieta obvinenia z nútenej práce
Americký úrad pre clá a ochranu hraníc (CBP) v stredu (24. 9.) oznámil, že voči spoločnosti vydal príkaz na zadržanie tovaru s okamžitou platnosťou.
Autor TASR
Tchaj-pej 25. septembra (TASR) - Taiwanský výrobca bicyklov Giant podá odvolanie proti rozhodnutiu amerických colných orgánov zakázať dovoz jeho bicyklov, súčiastok a príslušenstva z dôvodu údajného využívania nútenej práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Americký úrad pre clá a ochranu hraníc (CBP) v stredu (24. 9.) oznámil, že voči spoločnosti vydal príkaz na zadržanie tovaru s okamžitou platnosťou. Rozhodnutie odôvodnil porušením amerických zákonov zakazujúcich vstup tovaru vyrobeného s použitím nútenej práce do Spojených štátov. Taiwanská spoločnosť získala nespravodlivú výhodu na úkor amerických podnikov, keďže svoj tovar dokázala vyrábať pod trhovou hodnotou, vysvetlil úrad.
Spoločnosť Giant zdôraznila, že je „pevne odhodlaná dodržiavať ľudské práva a práva zamestnancov“. K zabezpečeniu súladu s medzinárodnými normami podľa jej vyhlásenia prispejú už zavedené mechanizmy vnútorného dohľadu a externé audity. Akcie spoločnosti vo štvrtok po oznámení nariadenia USA strácali takmer 9 %.
Spor prichádza v čase, keď sa Taiwan snaží finalizovať colnú dohodu so Spojenými štátmi po tom, čo administratíva prezidenta Donalda Trumpa zaviedla na dovoz z ostrovného štátu dočasné 20-percentné clo, čo znepokojilo tamojších výrobcov.
Taiwanské ministerstvo hospodárstva uviedlo, že pomôže spoločnosti Giant pri riešení akýchkoľvek ťažkostí súvisiacich s problematikou nútenej práce, aby sa nariadenie USA mohlo čo najskôr zrušiť. „Ako zodpovedný člen globálneho dodávateľského reťazca Taiwan vždy prikladal veľký význam zlepšovaniu pracovných podmienok,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
