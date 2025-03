Taiwanský výrobca čipov plánuje v USA investovať 100 miliárd USD

Washington 3. marca (TASR) - Taiwanský výrobca čipov Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) oznámi v pondelok štvorročnú investíciu do výroby čipov v Spojených štátoch vo výške 100 miliárd dolárov (96,05 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na denník Wall Street Journal (WSJ).



TSMC plánuje zverejniť investíciu na podujatí v Bielom dome v prítomnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa WSJ ide o najväčší investičný prísľub súkromnej firmy od Trumpovho návratu k moci. V správe, ktorú na sociálnej sieti X zdieľala tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová, denník píše, že peniaze sa použijú na investície do "špičkových zariadení na výrobu čipov". Biely dom na žiadosť o vyjadrenie nereagoval.



Od svojho januárového návratu do Bieleho domu Trump vyzýva zahraničné spoločnosti, aby vytvorili viac pracovných miest vo výrobe v Spojených štátoch, a pohrozil zavedením vysokých ciel na dovoz z celého sveta. Spoločnosť TSMC už dlho čelí požiadavkám, aby presunula väčšiu časť svojej výroby z Taiwanu do USA. V krajine doteraz oficiálne prisľúbila investovať viac ako 65 miliárd USD do troch tovární v Arizone, z ktorých jedna začala výrobu koncom minulého roka.



(EUR = 1,0411 USD)