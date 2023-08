Taiwanský výrobca čipov TSMC chce postaviť závod v Drážďanoch

Berlín 8. augusta (TASR) - Najväčší svetový výrobca čipov Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) plánuje postaviť vo východonemeckých Drážďanoch závod na výrovu polovodičov. Rozhodla o tom v utorok správna rada spoločnosti. Investícia by sa mala pohybovať v celkovej výške 10 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



TSMC plánuje závod postaviť v spolupráci so spoločnosťami Bosch, Infineon a NXP. V spoločnom podniku bude mať každá z nich podiel 10 %, zostávajúcich 70 % bude kontrolovať taiwanská spoločnosť. V novom závode vznikne približne 2000 pracovných miest, uviedla TSMC v utorok. Začiatok výstavby je naplánovaný na druhú polovicu roka 2024. S výrobou by sa malo začať v roku 2027.



Denník Handelsblatt v pondelok (7. 8.) informoval, že vláda v Berlíne je pripravená podporiť výstavbu sumou 5 miliárd eur zo spolkového fondu pre klímu a transformáciu. Konečné rozhodnutie o poskytnutí podpory bude musieť prijať Európska komisia. TSMC by mal v Drážďanoch vyrábať čipy pre automobilový priemysel.