Taiwanský výrobca polovodičov dosiahol aj vo 4.kvartáli rekordné tržby

Taipei 10. januára (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) dosiahol aj za posledné tri mesiace minulého roka rekordné tržby, už šiesty kvartál po sebe. Podporil ho neutíchajúci dopyt po čipoch. Naznačujú to predbežné údaje.



Tržby najväčšieho zmluvného výrobcu čipov na svete za tri mesiace do konca decembra 2021 vzrástli o 21 % na 438,2 miliardy taiwanských dolárov (14 miliárd eur), podľa údajov, ktoré TSMC zverejnil v pondelok. Ekonómovia mu pritom predpovedali 436,2 miliardy TWD.



Spoločnosť TSMC vyrába čipy, ktoré sa používajú vo všetkom, od najnovších telefónov iPhone až po vozidlá popredných svetových automobiliek. Vzhľadom na to, že globálny nedostatok polovodičov nevykazuje žiadne známky zmierňovania, najcennejšia ázijská spoločnosť pracovala uplynulý rok na plné obrátky a masívne investovala do nových fabrík a výrobných liniek, aby uspokojila dopyt zákazníkov.



Podľa výskumu spoločnosti Susquehanna Financial Group sa dodacie lehoty čipov v decembri 2021 v porovnaní s novembrom zvýšili o šesť dní na približne 25,8 týždňa. Toto oneskorenie predstavuje najdlhší čas čakania, odkedy spoločnosť začala sledovať tieto údaje v roku 2017.



Tržby TSMC budú tento rok rásť ešte rýchlejším tempom v dôsledku „zvyšovania cien, prebiehajúceho cyklu modernizácie mobilných sietí na siete novej generácie 5G a tiež veľkého dopytu po kryptomenách,“ napísali začiatkom tohto mesiaca analytici Goldman Sachs. Odhadujú, že za celý rok 2022 stúpnu tržby TSMC o 26 %.



(1 EUR = 31,300 TWD)