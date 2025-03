Taiwanský výrobca polovodičov oznámil nárast tržieb o skoro 40 %

Tchaj-pej 10. marca (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) v pondelok uviedol, že jeho tržby za prvé dva mesiace 2025 medziročne vzrástli o 39 %, keďže dopyt po čipoch umelej inteligencie (AI) pokračuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



TSMC, hlavný dodávateľ amerických spoločností Apple Inc a Nvidia, ťaží z globálneho rozmachu AI. Taiwanská spoločnosť vykázala za január a február 2025 tržby dohromady vo výške 553,30 miliardy nových taiwanských dolárov (16,18 miliardy eur).



Februárové tržby pritom dosiahli 260,01 miliardy TWD, čo bolo o 43,1 % viac ako pred rokom, vo februári 2024. Ale v medzimesačnom porovnaní boli tržby TSMC vo februári o 11,3 % nižšie ako 293,29 miliardy TWD v prvom mesiaci roka.



Najväčší zmluvný výrobca čipov na svete zverejnil tieto čísla po lepších, ako očakávaných výsledkoch za 4. štvrťrok 2024.



Taiwanská spoločnosť začiatkom tohto mesiaca uviedla tiež, že plánuje investovať 100 miliárd USD (92,11 miliardy eur) do zariadení na výrobu čipov v USA, keďže nová administratíva prezidenta Donalda Trumpa si dala za cieľ vrátiť výrobu čipov späť do Spojených štátov. Tým sa celková investícia taiwanskej spoločnosti v USA zvýši na 165 miliárd USD.



(1 EUR = 34,203 TWD; 1 EUR = 1,0857 USD)