Taiwanský výrobca polovodičov TSMC dosiahol rekordné tržby

Tchaj-pej 8. októbra (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) dosiahol v 3. štvrťroku 2021 rekordné tržby. To ukazuje, ako najväčší zmluvný výrobca čipov na svete ťaží z ich pretrvávajúceho nedostatku. Čipy sa pritom používajú v širokej škále produktov, od automobilov po smartfóny.



TSMC v piatok oznámil, že jeho tržby sa za tri mesiace do konca septembra 2021 vyšplhali na 414,7 miliardy nových taiwanských dolárov (12,85 miliardy eur). Septembrové tržby pritom dosiahli 152,7 miliardy TWD, čo predstavuje nárast o 20 % oproti predchádzajúcemu roku.



TSMC zvyčajne v 3. štvrťroku ťaží zo zvýšenia objednávok pred Vianocami od výrobcov vrátane spoločnosti Apple, ktorá eviduje veľký dopyt po svojom smartfóne iPhone 13 od jeho uvedenia na trh koncom minulého mesiaca. Kapacitné obmedzenia však bránia taiwanskému výrobcov čipov plne využiť tento boom. Musel tiež odkloniť zdroje na výrobu lacnejších čipov pre odvetvia, ako je výroba automobilov, kde je nedostatok ich dodávok najakútnejší.



Taiwanská spoločnosť má podľa plánu 14. októbra zverejniť presnejšie výsledky za 3. štvrťrok.



(1 EUR = 32,258 TWD)