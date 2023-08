Tajani: Talianske sporiteľne by mali oslobodiť od novej bankovej dane

Rím 23. augusta (TASR) - Talianske sporiteľne a peňažné ústavy s lokálnou pôsobnosťou by mali byť oslobodené od novej dane z nadmerných ziskov, ktorú len nedávno zaviedla vláda v Ríme. Uviedol to v stredu podpredseda talianskej vlády Antonio Tajani. Sporiteľne sú dôležité pre rodiny a podniky a mali by byť vyňaté zo zdanenia, povedal líder strany Forza Italia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



"Myslím si, že je správne žiadať pomoc od talianskych bánk v tomto období hospodárskych ťažkostí, ktoré spôsobila najmä inflácia. Je však dôležité vyňať zo zdanenia miestne banky," uviedol Tajani.



Talianska vláda plánuje použiť výnosy z dane na pomoc držiteľom hypoték, ako aj ľuďom s nízkymi príjmami a nízkymi dôchodkami. Zisky v talianskom bankovom sektore výrazne vzrástli, o čo sa vo veľkej miere postaralo zvyšovanie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB).



Vláda premiérky Giorgie Meloniovej kritizuje komerčné banky, ktoré spolu s nárastom sadzieb ECB zvyšovali úroky z pôžičiek, ale zdržali sa zvýšenia úrokov z vkladov. Novú daň musí ešte schváliť parlament.