< sekcia Ekonomika
Takáč: Agroministri EÚ opäť riešili financovanie poľnohospodárstva
Ministri kládli dôraz aj na dobrovoľnosť stropovania priamych platieb a tiež na to, že spoločná agropolitika musí zahŕňať aj sektor potravinárstva.
Autor TASR
Brusel 26. januára (TASR) - Financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2028 patrilo medzi hlavné body pondelňajšej Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Bruseli. Uviedol to minister pôdohospodárstva SR Richard Takáč (Smer-SD) po skončení rokovaní, informuje spravodajca TASR.
Takáč potvrdil, že v Bruseli mal bilaterálne stretnutie s nemeckým ministrom poľnohospodárstva, s ktorým sa zhodli na potrebe navýšenia financovania spoločnej agropolitiky v budúcom dlhoročnom rozpočte EÚ. Dodal, že nemecký kolega súhlasí s postojom SR, že stropovanie priamych platieb musí zostať dobrovoľné, lebo Nemecko, podobne ako aj Slovensko, má problém s veľkosťou obhospodarovaných poľnohospodárskych území.
Hľadanie finančných prostriedkov po roku 2028 pre agrosektor bolo jedným z hlavných bodov rokovaní ministrov, prvýkrát pod taktovkou cyperského predsedníctva v Rade EÚ, pričom prerokúvaných tém bolo veľa. Ministri kládli dôraz aj na dobrovoľnosť stropovania priamych platieb a tiež na to, že spoločná agropolitika musí zahŕňať aj sektor potravinárstva.
Agroministri podľa Takáča podporili sprísnenie kontrol pri dovoze z tretích krajín, čo je pre SR hlavná téma vo vzťahu k dovozom agrokomodít z Ukrajiny.
„Sú to dovozy z krajín Mercosuru, ale samozrejme máme aj dohody s inými tretími krajinami. To znamená podporenie pravidelného monitoringu, auditov v daných tretích krajinách, podpora väčších kontrol z hľadiska bezpečnosti potravín,“ vysvetlil. Spresnil, že ide o krajiny z Ázie, napríklad Čínu a Thajsko, teraz Južnú Ameriku a aj Ukrajinu.
„Dovozy z tretích krajín sú aktuálnou témou, treba zvyšovať ochranu našich spotrebiteľov, zosúladiť štandardy z tretích krajín a dovozy, aby dodržiavali štandardy EÚ. Keď poľnohospodár v Európe môže maximálne postrekovať a hnojiť, musí rešpektovať nejaký ten výrobný proces, tak to isté musíme dodržať aj pri dovozoch z tretích krajín,“ opísal situáciu.
Podľa jeho slov Poľsko v pondelok zažiadalo o zriadenie špeciálneho fondu na kompenzáciu pri dovozoch z tretích krajín, pokiaľ by boli postihnutí poľnohospodári a potravinári, čo je podľa neho rétorika Slovenska už skoro dva roky.
Slovenská delegácia na Rade EÚ podporila aj návrhy Talianska a Maďarska, že treba monitorovať problémy s mliekom na európskom trhu, ktorého výkupná cena dosť prudko klesla v poslednej dobe.
„Treba vytvoriť mechanizmy na to, aby nedošlo k mliečnej kríze, ktorá tu bola v minulosti. Európska komisia musí veľmi intenzívne monitorovať situáciu,“ odkázal minister.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Takáč potvrdil, že v Bruseli mal bilaterálne stretnutie s nemeckým ministrom poľnohospodárstva, s ktorým sa zhodli na potrebe navýšenia financovania spoločnej agropolitiky v budúcom dlhoročnom rozpočte EÚ. Dodal, že nemecký kolega súhlasí s postojom SR, že stropovanie priamych platieb musí zostať dobrovoľné, lebo Nemecko, podobne ako aj Slovensko, má problém s veľkosťou obhospodarovaných poľnohospodárskych území.
Hľadanie finančných prostriedkov po roku 2028 pre agrosektor bolo jedným z hlavných bodov rokovaní ministrov, prvýkrát pod taktovkou cyperského predsedníctva v Rade EÚ, pričom prerokúvaných tém bolo veľa. Ministri kládli dôraz aj na dobrovoľnosť stropovania priamych platieb a tiež na to, že spoločná agropolitika musí zahŕňať aj sektor potravinárstva.
Agroministri podľa Takáča podporili sprísnenie kontrol pri dovoze z tretích krajín, čo je pre SR hlavná téma vo vzťahu k dovozom agrokomodít z Ukrajiny.
„Sú to dovozy z krajín Mercosuru, ale samozrejme máme aj dohody s inými tretími krajinami. To znamená podporenie pravidelného monitoringu, auditov v daných tretích krajinách, podpora väčších kontrol z hľadiska bezpečnosti potravín,“ vysvetlil. Spresnil, že ide o krajiny z Ázie, napríklad Čínu a Thajsko, teraz Južnú Ameriku a aj Ukrajinu.
„Dovozy z tretích krajín sú aktuálnou témou, treba zvyšovať ochranu našich spotrebiteľov, zosúladiť štandardy z tretích krajín a dovozy, aby dodržiavali štandardy EÚ. Keď poľnohospodár v Európe môže maximálne postrekovať a hnojiť, musí rešpektovať nejaký ten výrobný proces, tak to isté musíme dodržať aj pri dovozoch z tretích krajín,“ opísal situáciu.
Podľa jeho slov Poľsko v pondelok zažiadalo o zriadenie špeciálneho fondu na kompenzáciu pri dovozoch z tretích krajín, pokiaľ by boli postihnutí poľnohospodári a potravinári, čo je podľa neho rétorika Slovenska už skoro dva roky.
Slovenská delegácia na Rade EÚ podporila aj návrhy Talianska a Maďarska, že treba monitorovať problémy s mliekom na európskom trhu, ktorého výkupná cena dosť prudko klesla v poslednej dobe.
„Treba vytvoriť mechanizmy na to, aby nedošlo k mliečnej kríze, ktorá tu bola v minulosti. Európska komisia musí veľmi intenzívne monitorovať situáciu,“ odkázal minister.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)