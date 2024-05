Takáč: Agrorezort má vyčerpať z 2. piliera takmer 800 mil. eur

Bratislava 23. mája (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR má z tzv. druhého piliera vyčerpať do konca roka 2025 eurofondy za takmer 800 miliónov eur. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) po štvrtkovom rokovaní vlády, na ktorom sa kabinet zaoberal eurofondmi.



"Jednak sme dnes riešili otázku finančných prostriedkov z plánu obnovy, riešili sme aj otázku finančných prostriedkov v štrukturálnych fondoch, ale aj otázku finančných prostriedkov v Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) EÚ v Programe rozvoja vidieka, teda tzv. druhý pilier," informoval Takáč s tým, že druhý pilier sú finančné prostriedky určené poľnohospodárom, potravinárom, lesníkom, ale aj obciam a mestám.



"My sme v situácii, že finančné prostriedky, ktoré máme, vo výške do 800 miliónov eur, musíme vyčerpať do konca budúceho roka, teda do konca roka 2025. Posledné žiadosti o financie budú predkladané v máji, v júni budúceho roka. V zásade máme rok na to, aby sme tieto prostriedky dokázali vyčerpať," spresnil minister pôdohospodárstva.



Doplnil, že predchádzajúce tri slovenské vlády čerpali peniaze z druhého piliera v malej miere. "V roku 2021 sa čerpalo cez druhý pilier 134 miliónov eur, v roku 2022 to bolo 110 miliónov eur a v minulom roku 123 miliónov eur. A my máme vyčerpať za rok a pol skoro 800 miliónov eur," dodal Takáč.



Uzavrel, že súčasné vedenie MPRV urobilo na zjednodušenie čerpania fondov EÚ viaceré opatrenia. "Verím, že pomôžu tomu, aby sa procesy z pohľadu kontroly verejného obstarávania, uzatvorenia otvorených výziev nastavili tak, aby sme prostriedky dokázali vyčerpať," uzavrel agrominister.