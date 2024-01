Takáč: Agrorezort pripravuje schémy podpory aj ´do zálohy´

Bratislava 8. januára (TASR) - Agrorezort si pripravuje schémy podpory pre farmárov aj "do zálohy", ktoré pošle na schválenie do Bruselu. Uviedol to pre TASR v rozhovore minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



"Schémy si dáme schváliť do Bruselu, budeme mať nejaké základné schémy, ktoré sú využívané. Budeme mať ešte aj nejaké schémy v zálohe. Napríklad, ak by bolo k dispozícii 150 alebo 200 miliónov eur, tak už dopredu budeme mať schválené schémy, na ktoré budeme vedieť finančné prostriedky použiť," vysvetlil.



Informoval zároveň, že ministerstvo pôdohospodárstva by chcelo využiť aj zdroje z plánu obnovy. "Využiť však nie nejakou zmenou plánu obnovy, to sa nedá, trvalo by to rok, dokiaľ by to schválili," doplnil Takáč.



Dodal, že v agrorezorte by sa dali finančné prostriedky z plánu obnovy využiť najmä v ekologických projektoch, napríklad pri zadržiavaní uhlíka v krajine, pri čistení hydromelioračných rigolov a rôznych zavlažovacích nádrží.