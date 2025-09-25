< sekcia Ekonomika
Takáč: Agrorezort vypisuje výzvu na príspevok pre MAS z nového obdobia
Výzva je za vyše 166 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Agrorezort vypisuje výzvu na príspevok pre miestne akčné skupiny (MAS) z nového programovacieho obdobia za vyše 166 miliónov eur. Informoval o tom minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD), za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Mareka Čepka a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozefa Božika. Výzva trvá do 16. februára 2026, pričom žiadosti MAS-ky môžu podávať od 1. januára budúceho roku.
„Dnešným dňom vypisujeme výzvu v strategickom pláne číslo 3 SP 77.1, a to na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny z intervencie 77.1. Leader v rámci strategického plánu,“ priblížil agrominister.
Agrorezort podľa neho dáva nie 5 % zo strategického plánu, ale až 8 %. „Patríme teda medzi premiantov v celej Európskej únii, ktorí dali najvyššie percento, ktoré nám Európska komisia umožňuje vyčleniť, je to 166,7 milióna eur,“ spresnil Takáč.
„Výzva, do ktorej sa MAS-ky prihlásia, má trvanie od dnešného dňa do 16. februára 2026. Podávať žiadosti miestne akčné skupiny môžu od 1. januára do 16. februára budúceho roku,“ doplnil Takáč.
Poznamenal, že čerpanie peňazí pre MAS-ky zo starého programovacieho obdobia, ktoré končí tento rok, bolo nízke. „Keď sme nastúpili (do vlády) koncom roka 2023, tak zazmluvnenosť bola na úrovni 25 %, momentálne sa nachádzame na 95-percentnej zazmluvnenosti. Čerpanie finančných prostriedkov na konci roka, ktoré nám predchádzajúci odovzdávali, bolo na úrovni 5 % a v aktuálnych dňoch máme čerpanie na úrovni okolo 55 %. Očakávame, že sa nám podarí vyčerpať okolo 90 % finančných prostriedkov (alokácie) v miestnych akčných skupinách,“ dodal minister pôdohospodárstva.
„Približne 80 až 90 % investičných prostriedkov (pre samosprávy) pochádza z Európskej únie, ktoré používame na to, aby sme znižovali obrovský modernizačný dlh, ktorý napríklad máme v porovnaní s Českou republikou,“ doplnil Božik.
„Preto, ak dnes pán minister oznamuje, že ide nová výzva, v ktorej je alokovaných viac ako 166 miliónov eur, tak to môžeme považovať len za dobrú správu pre naše obce, pre naše samosprávy. V rokoch 2026 až 2029 sa budú môcť v rámci miestnych akčných skupín uchádzať o uvedené zdroje a zároveň sa touto metodikou výrazným spôsobom pristupuje aj k podpore medziobecnej spolupráce,“ dodal predseda ZMOS-u.
