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Takáč: Agrosektor čelí problémom, SR a ČR sú za aktívnejšiu podporu EÚ
Jednou z kľúčových tém je podľa ministra budúce nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027.
Autor TASR
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Praha/Bratislava 20. augusta (TASR) - Agrosektor čelí podľa slovenského ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD) viacerým problémom od sucha a nízkych výkupných cien mlieka až po vysoké ceny hnojív. Slovensko preto spolu s Českou republikou a ďalšími členskými štátmi EÚ presadzujú aktívnejšiu podporu poľnohospodárov zo strany Únie. Takáč to povedal vo štvrtok na agrosalóne Zem živiteľka v Českých Budějoviciach, kde sa stretol aj s českými politickými predstaviteľmi. TASR o tom informoval slovenský rezort pôdohospodárstva.
„Potravinová bezpečnosť a sebestačnosť sú veľmi dôležité. Môžeme ich mať len v prípade, že budeme mať dostatok finančných prostriedkov, menej byrokracie, väčšiu flexibilitu a rýchlejšie kroky aj zo strany Európskej komisie,“ zdôraznil Takáč.
Jednou z kľúčových tém je podľa ministra budúce nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027. Slovensko a Česko chcú podľa jeho slov presadzovať dostatočné financovanie sektora, zachovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárov a pravidlá, ktoré budú zohľadňovať špecifiká jednotlivých členských štátov.
Takáč v Česku rokoval aj so svojím rezortným partnerom Martinom Šebestyánom a českým premiérom Andrejom Babišom. Český rezort poľnohospodárstva nechcel konkrétnejší obsah ani výsledky rokovania špecifikovať.
„Stretnutie českého ministra poľnohospodárstva s premiérom a slovenským ministrom bolo uzavreté. Témy rokovania boli všeobecne: memorandá uzavreté počas spoločného zasadnutia vlád 31. marca 2026 v Novej Horke, situácia v poľnohospodárstve štátov Vyšehradskej štvorky a ceny komodít,“ uviedol pre TASR hovorca českého rezortu Vojtěch Bílý. Takáč spoluprácu s ČR ocenil. Za dôležitú považuje koordináciu spoločných postojov najmä pri presadzovaní záujmov v rámci EÚ.
Témou 52. ročník agrosalónu Zem živiteľka je prepojenie moderných technológií so súčasnou poľnohospodárskou praxou. Takáč v tomto kontexte vyzdvihol ich význam pre budúcnosť poľnohospodárstva, zároveň však upozornil na potrebu stabilných podmienok pre poľnohospodárov a potravinárov. Na to, aby poľnohospodári a potravinári vedeli používať nové inovatívne technológie, potrebujú podľa Takáča dostatok finančných prostriedkov a musia vedieť, čo ich čaká.
Slovenský minister návštevníkov pozval na slovenský Agrokomplex v Nitre, ktorý sa uskutoční 2. až 6. septembra.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Potravinová bezpečnosť a sebestačnosť sú veľmi dôležité. Môžeme ich mať len v prípade, že budeme mať dostatok finančných prostriedkov, menej byrokracie, väčšiu flexibilitu a rýchlejšie kroky aj zo strany Európskej komisie,“ zdôraznil Takáč.
Jednou z kľúčových tém je podľa ministra budúce nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027. Slovensko a Česko chcú podľa jeho slov presadzovať dostatočné financovanie sektora, zachovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárov a pravidlá, ktoré budú zohľadňovať špecifiká jednotlivých členských štátov.
Takáč v Česku rokoval aj so svojím rezortným partnerom Martinom Šebestyánom a českým premiérom Andrejom Babišom. Český rezort poľnohospodárstva nechcel konkrétnejší obsah ani výsledky rokovania špecifikovať.
„Stretnutie českého ministra poľnohospodárstva s premiérom a slovenským ministrom bolo uzavreté. Témy rokovania boli všeobecne: memorandá uzavreté počas spoločného zasadnutia vlád 31. marca 2026 v Novej Horke, situácia v poľnohospodárstve štátov Vyšehradskej štvorky a ceny komodít,“ uviedol pre TASR hovorca českého rezortu Vojtěch Bílý. Takáč spoluprácu s ČR ocenil. Za dôležitú považuje koordináciu spoločných postojov najmä pri presadzovaní záujmov v rámci EÚ.
Témou 52. ročník agrosalónu Zem živiteľka je prepojenie moderných technológií so súčasnou poľnohospodárskou praxou. Takáč v tomto kontexte vyzdvihol ich význam pre budúcnosť poľnohospodárstva, zároveň však upozornil na potrebu stabilných podmienok pre poľnohospodárov a potravinárov. Na to, aby poľnohospodári a potravinári vedeli používať nové inovatívne technológie, potrebujú podľa Takáča dostatok finančných prostriedkov a musia vedieť, čo ich čaká.
Slovenský minister návštevníkov pozval na slovenský Agrokomplex v Nitre, ktorý sa uskutoční 2. až 6. septembra.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)