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Takáč: Agrosektor dostane mimoriadnu pomoc 19,7 mil. eur na hnojivá
Má zmierniť ich zvýšené náklady na výrobu pre rast cien hnojív.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Poľnohospodári dostanú ďalšiu mimoriadnu pomoc, tentoraz na hnojivá v objeme 19,7 milióna eur. Má zmierniť ich zvýšené náklady na výrobu pre rast cien hnojív. Ako v pondelok informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD), Európska komisia vyčlenila viac ako 6,5 milióna eur a zo štátneho rozpočtu pôjde 13,15 milióna eur, čo je možné navýšenie príspevku EÚ maximálne o 200 percent.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.