Takáč:Ak bude dohoda, tak i agrorezort bude znižovať stavy pracovníkov

Bratislava 9. apríla (TASR) - Ak bude politická dohoda, tak aj agrorezort bude znižovať stavy zamestnancov. Uviedol to v utorok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč po pracovnom stretnutí s premiérom Robertom Ficom (obaja Smer-SD) na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v reakcii na pondelkové (8. 4.) vyjadrenia predsedu vlády, že stavy zamestnancov štátnej správy by sa mohli redukovať.



"Myslím si, že vždy sú nejaké rezervy na to, akým spôsobom riešiť tieto veci. Ak bude taká potreba a taká dohoda, tak každé ministerstvo k tomu aj pristúpi," spresnil možné personálne redukcie vo svojom rezorte Takáč. Neuviedol však, ktorých organizácií alebo odborov by sa personálne opatrenia mohli týkať.



Premiér po kontrolnom dni 8. apríla na Ministerstve financií SR okrem iného oznámil, že pri konsolidácii verejných financií navrhuje aj výrazné zníženie počtu zamestnancov v štátnej správe, na čom však ešte nie je politická dohoda.