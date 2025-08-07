< sekcia Ekonomika
Takáč: Analýza čerpania eurofondov má zabrániť ich prepadnutia
Remišová v stredu (6. 8.) kritizovala rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za to, že analýza na zhodnotenie stavu čerpania eurofondov je zbytočná a nedáva žiadny zmysel.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Zaradenie finančných nástrojov do programu si vyžaduje odborné finančné analýzy a dôkladné zhodnotenie sektora v prípade čerpania eurofondov. Ide o špecializovanú oblasť, pri ktorej Európska komisia štandardne preferuje nezávislé posúdenie prostredia externými expertmi. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) tak reagoval na vyjadrenie poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ), že si rezort najal súkromnú konzultačnú firmu na analýzu hodnotenia súčasného stavu čerpania eurofondov.
„Ak by si poslankyňa bola vedomá, že cieľom zavedenia finančných nástrojov je zabrániť prepadnutiu prostriedkov z PRV SR (pracovnej skupiny pre prípravu) 2014 až 2022 v dôsledku nečinnosti vlád, ktorých bola súčasťou, nemohla by kritizovať opatrenia, ktoré tento stav naprávajú,“ uviedol Takáč.
Remišová v stredu (6. 8.) kritizovala rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za to, že analýza na zhodnotenie stavu čerpania eurofondov je zbytočná a nedáva žiadny zmysel, keďže Takáč už nemá veľa času do konca roka na vyčerpanie eurofondov. Rovnako poukázala aj na to, že hlavnou činnosťou súkromnej konzultačnej firmy sú strategické dokumenty rozvoja dopravy na národnej úrovni.
