Takáč: Audit PPA ešte nie je ukončený
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Audit Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) ešte nie je ukončený a agentúra s doterajšími zisteniami Európskej komisie (EK) nesúhlasí. Vyplácanie podpôr pre slovenský agrosektor zároveň nie je nijakým spôsobom ohrozené. Vyhlásil to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) v reakcii na kritiku opozície k situácii okolo PPA.
Minister v stanovisku poukázal napríklad aj na to, že predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS) mali informácie z listu EK v čase, keď platobnej agentúre ešte nebol doručený z Komisie oficiálny preklad. Domnieva sa, že PPA sa stáva nástrojom politického boja nielen doma, ale aj na európskej pôde.
„Audit nie je ani zďaleka ukončený, platobná agentúra poskytne EK argumenty, prečo so zisteniami nesúhlasí. Bilaterálne stretnutie s Európskou komisiou v rámci tohto auditu bude v septembri 2026. Platobná agentúra je ako vždy plne súčinná. Jasne deklarujeme, že vyplácanie podpôr pre slovenský agrosektor nie je nijakým spôsobom ohrozené,“ zdôraznil Takáč.
Predstavitelia viacerých opozičných strán v utorok (21. 4.) a stredu kritizovali aktuálnu situáciu okolo PPA. Minister pôdohospodárstva podľa nich zlyhal pri zabezpečovaní fungovania agentúry, ktorej po audite EK hrozí strata akreditácie. V dôsledku toho sú ohrozené stovky miliónov eur z európskych zdrojov pre slovenských farmárov. Takáč by mal podľa opozície odísť z funkcie, prípadne by mala odstúpiť aj celá vláda, ktorá nevie túto situáciu riešiť.
