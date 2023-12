Takáč: Bude viac kontroly cenovej evidencie reťazcov pri potravinách

Bratislava 20. decembra (TASR) - Štát bude viac kontrolovať cenovú evidenciu obchodných reťazcov pri potravinách. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) za účasti ústrednej riaditeľky Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) Nadeždy Machútovej.



"Štát sa konečne začne pozerať a starať sa o to, aby nedochádzalo k tomu, že ceny potravín sú tak vysoké a neúmerné. Pozrieme sa presne na toto a povieme, ´kde, kto a akým spôsobom´, samozrejme v súlade s tým, že dodržíme (obchodné) tajomstvo. Začína sa teda normálna práca štátu, ministerstiev vo vzťahu k vysokým cenám potravín," priblížil agrominister.



Začína sa podľa neho teda konečne to, čo tu tri a pol roka absentovalo. "Schválili sme uznesenie a prvotný návrh opatrení. Ministerstvo pôdohospodárstva bude musieť aj personálne posilniť, lebo ako rezort sme dostali dôležitú úlohu v celej vertikále, od prvovýrobcu, cez potravinára až po obchodné reťazce kontrolovať marže, ako aj nákupné a predajné ceny," spresnil Takáč s tým, že prvé dáta budú k dispozícii koncom januára 2024.



SOI pri kontrole cien v období zavádzania euromeny podľa Machútovej získala z kontroly cien, najmä potravín obrovské skúsenosti. "My sme takmer dva roky robili tento typ (cenovej) kontroly. Robili sme vtedy cenový vývoj, vtedy bol zákon o cenách v poriadku - bola povinnosť viesť cenovú evidenciu, SOI mala kompletné právomoci, bola cenovým orgánom takým, ako mala byť," doplnila.



Vládou prerokovaná analýza vývoja cien potravín podľa nej nehovorí o tom, že by sa niečo malo regulovať, pretože "nie je taká situácia". "Situácia je celkom fajn. Budeme zbierať dáta, pretože štát nemôže konať na základe pocitov, musí konať na základe dát. Doteraz ich nemal," uzavrela riaditeľka SOI.



Je preto podľa nej dobré, že štát bude preventívne disponovať dátami. Reťazce budú posielať údaje, ale SOI si ich pravdivosť bude overovať aj kontrolami.