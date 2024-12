Takáč: Dohoda s Mercosur je výhodná, farmári však majú obavy

Brusel 9. decembra (TASR) - Slovensko môže z obchodnej dohody Európskej únie (EÚ) s krajinami Mercosur profitovať, má však tiež obavy, čo sa týka dovozu agrokomodít. Uviedol to v pondelok večer v Bruseli minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) po skončení zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov.



Takáč pripomenul, že pobyt v Bruseli aj teraz využil na bilaterálne stretnutie s predstaviteľmi Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo, aby pokračovali v doterajších rokovaniach o možnom presune povinných platieb z roku 2024 na budúci rok.



Upozornil, že predošlé vlády SR nečerpali peniaze cez projektové výzvy v druhom pilieri (priame platby), a preto Slovensku hrozí, že tohto roku alebo na budúci rok značná časť z pridelených eurofondov prepadne.



"Som rád, že Európska komisia uznala, že kroky, ktoré sme spravili, viedli k tomu, že sme rapídne zvýšili čerpanie finančných prostriedkov v tomto roku v porovnaní s tými predchádzajúcimi," dodal.



Zdôraznil, že v druhej polovici januára 2025 jeho rezort predloží odpočty, ktoré ukážu realitu čerpania eurofondov v agrosektore. Zároveň priznal, že sa nepodarilo dosiahnuť také výsledky, ktoré by viedli k úplnému vyčerpaniu pridelených zdrojov pre rok 2024 cez EÚ, a preto s eurokomisiou hľadá iné možnosti, napríklad, aby peniaze, ktoré majú prepadnúť, boli z tohto roku presunuté do ďalšieho roka. Dodal, že Slovensko nie je jediná členská krajina, ktorá s exekutívou EÚ rieši tieto záležitosti.



"To znamená, že to, čo nevyčerpáme tento rok, sa presunie do budúceho, že nám to Európska komisia uzná a potom máme záväzok tieto peniaze vyčerpať. Tam už máme nastavené mechanizmy, ktoré budú pružnejšie v tomto ohľade," vysvetlil.



V pondelok sa v Bruseli neďaleko budovy Európskej rady konal protest farmárov z viacerých krajín EÚ, ktorý bol hlavne vyjadrením ich obáv z podpísania dohody o voľnom obchode medzi EÚ a juhoamerickými krajinami zo združenia Mercosur.



Takáč povedal, že z pohľadu Slovenska sa na túto dohodu dá pozerať dvoma spôsobmi. Na jednej strane zrušenie ciel pre automobily a iné tovary pomôže celej EÚ a aj slovenským firmám a vývozu. "Ako minister pôdohospodárstva mám niektoré nezodpovedané otázky, ako to bude recipročne vyzerať, čo sa týka dovozu agrokomodít z krajín Južnej Ameriky do EÚ. Nemám ešte dostatočné informácie, ako to v skutočnosti bude, ako sa to odsúhlasí, tie normy, limity a ďalšie dáta," povedal Takáč. Podľa neho najväčšie obavy majú európski farmári najmä v otázke dovozu cukru, hovädzieho mäsa a medu z krajín Mercosur.



