Takáč: Dovoz ukrajinského obilia spôsobil stratu 110 mil. eur

Bratislava 29. novembra (TASR) - Dovoz ukrajinského obilia spôsobil slovenským poľnohospodárom stratu okolo 110 miliónov eur. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v súvislosti s vládou schváleným predĺžením zákazu dovozu vybraných ukrajinských agrokomodít.



"Dovoz krajinám susediacim s Ukrajinou spôsobuje nemalé finančné problémy, ale aj problémy iného rázu. Poľnohospodári na Slovensku minulý rok vyčíslili stratu pri dovoze ukrajinského obilia na úrovni asi 110 miliónov eur. Kompenzácie zo strany Európskej komisie (EK) boli pre SR na úrovni približne 5 miliónov eur," priblížil Takáč. Slovenskou vládou prijatý zákaz na 14 agrokomodít je podľa jeho slov teda opodstatnený.



Vláda podľa Takáča bude preto tlačiť na EK, aby prišla s celoeurópskym riešením problému dovozu ukrajinských komodít do EÚ. Agrokomodity z Ukrajiny, ktoré mali len tranzitovať cez EÚ, podľa neho 80 % zostávajú umiestnené na území únie. "To spôsobuje aj slovenským poľnohospodárom nemalé problémy," dodal Takáč.



Zákaz dovozu poľnohospodárskych produktov a potravín pôvodom z Ukrajiny sa rozširuje a predlžuje na neurčito. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Doterajší slovenský zákaz platil do konca roka na štyri komodity, a to na pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená.



Okrem obilnín sa podľa MPRV zoznam rozširuje napríklad o med, jačmeň, pšeničnú múku, slad, sójové bôby, trstinový alebo repný cukor, otruby, pokrutiny a ostatné pevné zvyšky vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov alebo olejov.