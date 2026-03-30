Takáč: EÚ musí riešiť ceny energií a krízu v mliečnom sektore
Minister upozornil, že vysoké ceny elektriny a plynu výrazne zvyšujú náklady v poľnohospodárstve aj potravinárstve, čím oslabujú konkurencieschopnosť európskych producentov.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Európska únia musí podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD) urýchlene reagovať na vysoké ceny energií a zhoršujúcu sa situáciu v mliečnom sektore. Uviedol to po rokovaní Rady EÚ pre poľnohospodárstvo.
Minister upozornil, že vysoké ceny elektriny a plynu výrazne zvyšujú náklady v poľnohospodárstve aj potravinárstve, čím oslabujú konkurencieschopnosť európskych producentov. „To najpodstatnejšie, čo trápi celú Európsku úniu, sú vysoké ceny elektrickej energie a plynu. Traktory, poľnohospodárska technika, pekárne či mliekarne - všetko funguje na energii a plyne. Ak sú tieto vstupy extrémne drahé, celý sektor je ohrozený,“ uviedol.
Kritizoval aj nastavenie budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä znižovanie financovania, stropovanie priamych platieb a nadmernú byrokraciu. „Stropovanie priamych platieb je pre Slovensko likvidačné vzhľadom na štruktúru našich fariem,“ zdôraznil Takáč. Zároveň poukázal na pomalé vyplácanie kompenzácií po krízach, ktoré podľa neho prichádzajú neskoro.
Slovensko na rokovaní otvorilo aj mimoriadnu tému vývoja v mliečnom sektore. Výkupné ceny mlieka podľa Takáča klesli z približne 54 až 55 centov na menej ako 40 centov za liter, čo spôsobuje problémy prvovýrobcom. Minister vyzval Európsku komisiu, aby využila dostupné krízové nástroje a zabránila zatváraniu fariem.
