Takáč: Eurokomisia musí problémy poľnohospodárov v EÚ riešiť teraz

Brusel 26. februára (TASR) - Európska komisia (EK) musí problémy európskeho agrosektora riešiť teraz a rýchlo. Podľa ministra pôdohospodárstva SR Richarda Takáča (Smer-SD) je to odkaz pondelňajších rokovaní Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Takáč uviedol, že rokovania ministrov boli netypické, lebo sa konali počas demonštrácie tisícok farmárov, ktorí na traktoroch prišli k inštitúciám EÚ vyjadriť nespokojnosť so situáciou v agrosektore.



Pripomenul, že už niekoľko týždňov k týmto protestom dochádza v celej Európe, konali sa aj na Slovensku a ide o protesty hlavne proti zbytočnej byrokracii, prehnane zelenej politike a zlého nastavenia spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.



Podľa jeho slov sa farmári sťažujú aj na dovoz agrokomodít, a to nielen z Ukrajiny, ale aj z iných krajín.



Ocenil, že viacerí ministri, podobne ako aj on, mali možnosť prezentovať situáciu vo svojich krajinách a eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski skonštatoval, že situáciu ako takú treba riešiť.



"Európska komisia je prístupná otvoriť legislatívu o spoločnej poľnohospodárskej politike, lebo keď sa formovala, nebola vojna na Ukrajine, nebol COVID-19, vysoké ceny energií a nebol ohrozený spoločný trh z pohľadu konkurencieschopnosti poľnohospodárov," povedal. Považuje za správne, že EK chce túto záležitosť riešiť teraz a nečakať do roku 2028, ale nepostačia podľa neho iba nejaké "čiastkové korekcie".



"Musíme teraz všetci silne kričať. Všetky členské štáty spoločne zaujať stanovisko a zmeniť legislatívu tak, aby sme podporili európskych poľnohospodárov, aby sme boli konkurencieschopní, nelikvidovali si poľnohospodárov, aby sme boli sebestační a nepozerali sa, ako nám sem z iných kontinentov dovážajú rôzne komodity," vysvetlil.



Takáč chce v tejto súvislosti požiadať premiéra Roberta Fica, aby v mene vlády túto "zásadnú tému" otvoril aj na zasadnutí V4 a tiež na marcovom samite EÚ.



Rada ministrov v pondelok podľa neho riešila veci ústretové voči farmárom, ako je striedanie plodín, zmenšenie plôch, ktoré majú ležať úhorom a ocenil snahy eurokomisie znížiť počet kontrol v rámci Informačného a monitorovacieho systému (IMS) o 50 percent.



"Toto vítame, ale treba byť ambicióznejší. To, čo minulý týždeň predložila Európska komisia je trochu pomalé. Nemôžeme čakať, čo sa bude diať v roku 2025. Musíme riešiť otázky tu a teraz. Je dohoda o tom, že eurokomisia začne riešiť otázky, ktoré sme predložili," opísal situáciu.



Za sklamanie považuje, že čo sa týka témy dovozov agrokomodít z Ukrajiny, EK predĺžila dovozy o ďalší rok a neobmedzila dovoz obilia, čo spôsobuje problémy Slovensku a aj ďalším krajinám EÚ.



"Povedal som, že žiadame, aby boli do tejto regulácie zahrnuté určité kvóty na dovoz. Také, ako platili pred vojnou na Ukrajine a bolo ich možné čiastočne zvýšiť, aby sme vyriešili problém, ktorý trápi krajiny Únie," uviedol.







Privítal by aj clá na dovoz, ktoré by sa vracali, ak by ukrajinská strana vyvážala tovar do tretích krajín, kam bol pôvodne určený. Komisia však takéto opatrenia nenavrhuje, a preto Takáč na Rade ministrov povedal, že kým nebude platiť celoeurópske riešenie tejto situácie, Slovensko bude mať zavedené zákazy dovozu agrokomodít z Ukrajiny na dobu neurčitú.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)