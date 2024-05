Takáč: Farmári môžu žiadať o priame platby bez sankcií do 31. mája

Bratislava/Handlová 15. mája (TASR) - Slovenskí poľnohospodári budú môcť podávať žiadosti o priame platby do konca mája bez sankcií za každý aj začatý pracovný deň omeškania. Uviedol to v stredu po výjazdovom rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Žiadosti o priame platby bez sankcií môžu farmári podávať len v období od 15. apríla do 15. mája.



"K 14. máju 2024 bolo podaných približne 5600 žiadostí. K dnešnému dátumu máme na tento rok podaných asi 13.800 žiadostí v GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu, pozn. TASR). Je to neporovnateľne väčšie číslo," spresnil agrominister.



Ministri v stredu podľa Takáča diskutovali s predstaviteľmi samospráv aj o bezodplatnom prevode pozemkov Slovenského pozemkového fondu (SPF) na samosprávy. "Som veľmi rád, že sme vedeli prezentovať nejaké prvé výsledky. Z pohľadu riešenia pozemkov SPF - bezodplatných prevodov v rámci extravilánu a intravilánu, chystáme zmeny tak, aby sme vyšli v ústrety samosprávam," priblížil.



"Na vláde bolo schválené aj uznesenie, že musíme spraviť takú novelizáciu zákona, aby sme vedeli prevádzať bezodplatne pozemky štátu na samosprávy, VÚC, aj po kolaudácii investícií. Uistil som starostov a primátorov regiónu, že ministerstvo pôdohospodárstva tento rok predloží zmenu legislatívy týkajúcej sa situácie s neznámymi vlastníkmi pozemkov," dodal Takáč.