Takáč: Farmárom bolo do konca mája vyplatených 97 % priamych platieb

Bratislava 5. júna (TASR) - Poľnohospodárom bolo do konca mája 2025 vyplatených viac ako 97 % priamych platieb v kampani roku 2024. Uviedol to v Národnej rade (NR) SR na Hodine otázok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč, ktorý zastupoval predsedu vlády SR Roberta Fica (obaja Smer-SD). Európske predpisy podľa Takáča určujú, aby do konca júna bolo vyplatených 95 % platieb bez sankcií.



„Poľnohospodári dostali historicky za 20 rokov vyplatené preddavky (na priame platby) ešte pred 1. decembrom 2024, a to v sume viac ako polovice objemu peňazí, teda vyše 300 miliónov eur. Na konci mája 2025 máme historicky prvýkrát vyplatených ešte pred 30. júnom viac ako 97 % priamych platieb,“ spresnil agrominister.



Takáč tak odpovedal na otázku poslanca NR SR Jána Mažgúta (Smer-SD), ktorý od premiéra chcel počuť, ako vláda podporila slovenských poľnohospodárov v roku 2024 a aké zmeny chystá na rok 2025.