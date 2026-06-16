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Takáč: Farmárom sa do polovice júna vyplatilo 97,89 % priamych podpôr
Slovensko podľa neho nedostane sankciu od EÚ, pretože podľa bruselských pravidiel musí byť do konca júna vyplatených aspoň 95 % platieb.
Autor TASR
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Bratislava 16. júna (TASR) - Priame podpory v kampani 2025 boli farmárom k 15. júnu 2026 vyplatené vo výške 582,8 milióna eur z celkovej obálky 595,4 milióna eur, teda na úrovni 97,89 %. V prvom pilieri farmári dostali vyplatené podpory za 390,2 milióna eur (98,43 %) a v druhom pilieri za 192,6 milióna eur (96,49 %). Zostáva tak vyplatiť ešte 12,6 milióna eur. Uviedol to v utorok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Slovensko podľa neho nedostane sankciu od EÚ, pretože podľa bruselských pravidiel musí byť do konca júna vyplatených aspoň 95 % platieb.
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UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.