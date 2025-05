Takáč: Informačný systém na PPA funguje, poslankyňa Remišová klame

Bratislava 7. mája (TASR) - Informačný systém Agis na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) funguje, jeho dodávateľ si však neplní zmluvné povinnosti. PPA však plní akreditačné kritériá. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) spolu s generálnym riaditeľom PPA Marekom Čepkom v reakcii na utorkové (6. 5.) vyjadrenia opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ). Takáč chce podľa svojich slov podať na Remišovú trestné oznámenie za šírenie neprávd.



„Systém Agis funguje v riadnom režime, čiže prvé klamstvo, ktoré pani Remišová povedala na tlačovej konferencii. Je pravda, že Pôdohospodárska platobná agentúra s dodávateľom rieši to, že dodávateľ si neplní zmluvné podmienky, nedáva dokumentáciu a neodovzdáva podklady, ktoré mu zo zmluvy s PPA vyplývajú,“ spresnil Takáč.



PPA podľa Takáča už od vlani pracuje na novom informačnom systéme, ktorý by mal Agis nahradiť od roku 2026. „Terajší dodávateľ informačného systému sa vyhráža Pôdohospodárskej platobnej agentúre, že informačný systém nebude fungovať. Systém funguje do konca roka, my pripravujeme nový systém,“ informoval. Systém Agis je podľa Takáčových slov „na úrovni jaskyne“.



Takáč podčiarkol, že PPA si konečne plní to, čo plniť má. „A ja ako minister pôdohospodárstva budem podávať trestné oznámenia na pani Remišovú za šírenie dezinformácií a klamstiev,“ dodal minister.



Aj podľa Čepka PPA plní všetky akreditačné kritériá. „Je prakticky nonstop auditovaná nezávislým certifikačným orgánom, ktorý je určený Európskou komisiou (EK), ale je taktiež auditovaná niekoľkými auditmi z EK. Opozičné strašenie o možnosti straty akreditácie je pre mňa naozaj odrazom neodbornosti a čisté politikárčenie. Vyprosím si takéto tvrdenia aj v mene všetkých zamestnancov PPA. Preto veľmi zvažujem právne kroky na ochranu dobrého mena platobnej agentúry,“ podčiarkol Čepko.



Informačný systém Agis je podľa Čepka funkčný. „Musím priznať, že máme problémy s dodávateľom, pretože si neplní zmluvné podmienky, ale sme v rokovaniach. Hysterické strašenie pani poslankyne Remišovej v čase, keď poľnohospodári podávajú žiadosti na priame podpory, v čase, keď sme v poslednom roku implementácie Programu rozvoja vidieka, a v čase, keď Slovensko zápasí so slintačkou a krívačkou, s morom ošípaných, považujem za absolútne scestné. Jediné, čo pani poslankyňa robí, je, že prináša strach a neistotu do agrosektora,“ uzavrel Čepko.