Takáč: Jahňacina sa dostáva do obchodov z roka na rok vo väčšom objeme

Liptovské Revúce 4. marca (TASR) - Slovenská jahňacina sa dostáva na pulty našich obchodov z roka na rok vo väčšom objeme. Z niekdajších 8000 kusov predaných jahniat v roku 2018 ich počet vlani dosiahol úroveň 22.000. Oznámil to v pondelok na družstve v Liptovských Revúcach šéf rezortu pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).



Minister vyzval ľudí, aby pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami vyhľadávali v obchodoch aj slovenskú jahňacinu. "Sme v úzkej spolupráci s chovateľmi, aby bol dostatok jahňaciny na pultoch celoročne. S tým súvisí aj nárast objemu ovčieho mlieka, čo napomáha k zvyšovaniu potravinovej sebestačnosti našej krajiny," uviedol Takáč.



Predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Igor Nemčok ubezpečil, že mäso je kvalitné a kontrolované. Spotrebitelia podľa jeho slov majú stopercentnú istotu, že kupujú zdravé a čerstvé mäso. "Z trendu posledných rokov vidíme, že spotreba jahňaciny stúpa predovšetkým v predveľkonočnom období, ale už máme chovateľov, ktorí sa snažia chovať počas celého roka, čím zvyšujú aj produkciu mlieka," povedal Nemčok.



Šéf agrorezortu zároveň avizoval, že ministerstvo plánuje robiť všetko pre to, aby ďalej narastal podiel predaja slovenskej jahňaciny v obchodných reťazcoch alebo cez jednotlivé odbytové družstvá. Dodal, že chce vytvárať podmienky na to, aby sa postupne zvyšovali aj počty oviec a kôz.