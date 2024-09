Takáč: Je dobre, že hovoríme ako má vyzerať agropolitika po roku 2027

Brusel 23. septembra (TASR) - Šéfovia agrorezortov členských krajín EÚ sa v pondelok v Bruseli počas neformálneho pracovného obeda zaoberali aj závermi strategického dialógu o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ. Pre TASR to potvrdil minister pôdohospodárstva SR Richard Takáč (Smer-SD) po zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov.



Strategický dialóg vedený pracovnou skupinou expertov vznikol ako reakcia Európskej komisie (EK) na protesty a demonštrácie poľnohospodárov z európskych krajín zo začiatku tohto roka. Minulý týždeň sa s touto správou oboznámili aj poslanci Európskeho parlamentu.



Tkáč uviedol, že Slovensko vníma viaceré pozitívne momenty správy. V pondelok o nej pred ministrami hovoril profesor Peter Strohschneider, vedúci pracovnej skupiny zriadenej eurokomisiou, ktorú zastupoval slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.



"Súhlasím so správou v kontexte podpory vidieka, zníženia byrokracie a sme aj za efektívnejšie a rýchlejšie rozhodovanie," uviedol Takáč. Ku správe mali možnosť vyjadriť sa ministri agrorezortov z každého členského štátu.



Spresnil, že EÚ musí byť pripravená na nejakú novú okolnosť alebo nečakanú situáciu a nemožno čakať mesiace či roky, kým sa o niečom rozhodne. Rozhodovať sa musí podľa neho operatívne a rýchle. Zdôraznil, že Rada ministrov hovorila hlavne o potrebe zjednodušovať nastavenia spoločnej poľnohospodárskej politiky, o znižovaní byrokracie a poskytnutí väčšej flexibility pri priamych platbách pre farmárov.



"Tu je zhoda medzi kolegami. Myslím si, že to sú veci, ktoré sú pozitívne. Každú pozitívnu vec, ktorá odznie, určite podporíme. Ja vždy hovorím, že sa na to pozeráme so zdravým sedliackym rozumom," opísal Takáč a dodal, že "je namieste" ak sa už teraz predstavitelia agrorezortov rozprávajú o tom, čo sa bude v tejto oblasti diať po roku 2027.



