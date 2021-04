Takáč: Mičovský by mal skončiť vo funkcii ministra aj pre plán obnovy

Bratislava 27. apríla (TASR) - Slovenskí poľnohospodári a potravinári z plánu obnovy neuvidia ani euro, minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) by mal skončiť vo funkcii. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda Smeru-SD Richard Takáč na utorkovej tlačovej konferencii. Vyvodiť zodpovednosť by mal Mičovský podľa neho aj v súvislosti s výberom vedenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).



"V rámci pôdohospodárstva a potravinárstva máme z plánu obnovy na Slovensku jednu veľkú nulu. Ministrovi Mičovskému zobrali aj tých 60 miliónov, ktoré mu dali na pozemkové úpravy. Naši poľnohospodári a potravinári z plánu obnovy neuvidia ani jedno euro," skonštatoval Takáč a poukázal na okolité krajiny, ktoré budú z balíka financovať aj túto oblasť. Považuje to za dôkaz Mičovského neschopnosti riadiť rezort.



Takáč pripomenul, že ešte v začiatkoch prípravy plánu obnovy chcel z neho Mičovský pre svoj rezort 2,4 miliardy eur. "Už v tom čase sme všetci vedeli, že je to nereálne," poznamenal. Následne mal podľa jeho slov prísť so sumou 1,4 miliardy a vyjadrením, že ak tieto financie do pôdohospodárstva nepôjdu, nemá viac čo robiť na svojej stoličke. Takáč preto verí, že svoje slová Mičovský dodrží a odíde z funkcie.



V súvislosti s výberom vedenia PPA Takáč hovorí, že celý proces bol šitý na mieru Jaroslavovi Jánošovi. Poznamenal, že hoci sa Jánoš neprihlásil do výberového konania, minister ho aj tak menoval za generálneho riaditeľa. Namietal i výber Mariána Bullu za výkonného riaditeľa agentúry, pričom hovoril o jeho prepojeniach na ministra a na farmárov, ktorí v minulosti organizovali viaceré protesty. "Je to skupina poľnohospodárov, ktorí sa tvária byť poľnohospodármi a ktorí teraz, bohužiaľ, riadia toto ministerstvo," uzavrel s tým, že to vidieť na nomináciách i na fungovaní rezortu.