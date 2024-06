Takáč: Na podporu potravinárov pripravuje agrorezort dve veľké schémy

Bratislava 26. júna (TASR) - Na podporu potravinárov pripravuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR dve veľké schémy, a to marketingovú a investičnú. Uviedol to v utorok (25. 6.) minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) v reakcii na brífing Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), na ktorom potravinári avizovali možné zvýšenie cien potravín pre zrušenie odvodovej úľavy od júla 2024.



"My na ministerstve (pôdohospodárstva) robíme aktuálne dve veľké schémy, jednak marketingovú a jednak investičnú schému pomoci pre potravinárov. Pracujeme na tom, tento rok by sme ich chceli mať schválené. Potom bude potrebné na ne už len nájsť finančné prostriedky v štátnom rozpočte," priblížil agrominister.



Upozornil, že vypracovanie a schválenie schémy trvá až rok, pretože ich musí posúdiť protimonopolný úrad a Európska komisia, aby schéma nebola považovaná za nepovolenú štátnu pomoc.



Pripomenul, že v projektových výzvach v novom programovom období bude MPRV určite myslieť aj na potravinárov. "Budeme vypisovať výzvy, ktoré by mali pomôcť znižovať modernizačný dlh v potravinárstve," dodal Takáč.



Predstavitelia SPPK na brífingu 25. júna uviedli, že bez podporných mechanizmov prijatých zo strany štátu v čo najkratšom čase slovenskí potravinári nebudú vedieť dlhodobo garantovať výrobu potravín bez zvyšovania výrobných nákladov.