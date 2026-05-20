Streda 20. máj 2026
Takáč: Na schôdzi vlády by sa malo rokovať o prorastových opatreniach

Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 20. mája (TASR) - Na stredajšej schôdzi vlády by sa pravdepodobne malo rokovať o opatreniach podporujúcich hospodársky rast. Uviedol to pred rokovaním vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).

Asi áno, včera (19. 5.) mali byť nejaké technické rokovania medzi ministrom financií a ministerkou hospodárstva. Podľa mňa dnes budú predložené návrhy, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet,“ spresnil.
