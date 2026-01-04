< sekcia Ekonomika
Takáč: Návrh novej spoločnej agropolitiky EÚ je pre Slovensko zlý
Celý návrh CAP sa podľa Takáča musí „prekopať".
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. januára (TASR) - Návrh novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ na obdobie 2028 až 2034 je pre Slovensko zlý. Uviedol to v rozhovore pre TASR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Veľkým problémom návrhu je podľa neho najmä pokles objemu peňazí, ako aj tzv. stropovanie podľa veľkosti fariem.
„V roku 2026 a ďalších rokoch to bude asi pre nás veľký boj, čo sa týka spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ten návrh je zlý pre Slovensko. Stropovanie je veľký problém. Doteraz sme mali pravidlo čerpania n+3, v strategickom pláne je pravidlo n+2 a po novom chce EÚ dať pravidlo n+1. Ak do roka musím zrealizovať projekt, tak napríklad pri stavebných povoleniach je to nereálne,“ podčiarkol.
„Historicky máme v SR najväčší podiel veľkých fariem, ale my nemôžeme pre to trpieť. Nemôžme byť postihnutí tým, že nám dajú povinné stropovanie,“ poznamenal.
Celý návrh CAP sa podľa Takáča musí „prekopať“, musí sa zmeniť. „Podľa mňa máme na to ešte nejakého pol roka. Bude to mať asi na starosti Cyprus, ktorý bude (od 1. januára) predsedníckou krajinou EÚ. Niektoré veci v konečnom dôsledku sa nebudú vedieť dohodnúť na úrovni agroministrov. Budú sa musieť riešiť na najvyššej úrovni, teda na úrovni predsedov vlád,“ dodal Takáč.
„V roku 2026 a ďalších rokoch to bude asi pre nás veľký boj, čo sa týka spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ten návrh je zlý pre Slovensko. Stropovanie je veľký problém. Doteraz sme mali pravidlo čerpania n+3, v strategickom pláne je pravidlo n+2 a po novom chce EÚ dať pravidlo n+1. Ak do roka musím zrealizovať projekt, tak napríklad pri stavebných povoleniach je to nereálne,“ podčiarkol.
„Historicky máme v SR najväčší podiel veľkých fariem, ale my nemôžeme pre to trpieť. Nemôžme byť postihnutí tým, že nám dajú povinné stropovanie,“ poznamenal.
Celý návrh CAP sa podľa Takáča musí „prekopať“, musí sa zmeniť. „Podľa mňa máme na to ešte nejakého pol roka. Bude to mať asi na starosti Cyprus, ktorý bude (od 1. januára) predsedníckou krajinou EÚ. Niektoré veci v konečnom dôsledku sa nebudú vedieť dohodnúť na úrovni agroministrov. Budú sa musieť riešiť na najvyššej úrovni, teda na úrovni predsedov vlád,“ dodal Takáč.