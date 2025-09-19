< sekcia Ekonomika
Takáč: Návrhy EK budú znamenať likvidáciu pôdohospodárstva v SR
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Návrhy Európskej komisie (EK) budú znamenať likvidáciu pôdohospodárstva na Slovensku. Ak v aktuálnom programovom období má SR pre poľnohospodársky sektor 4,6 miliardy eur, tak v najbližšom programovom období po roku 2028 by to malo byť o jednu miliardu eur menej. Uviedol to v piatok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
