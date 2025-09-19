Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. september 2025Meniny má Konštantín
< sekcia Ekonomika

Takáč: Návrhy EK budú znamenať likvidáciu pôdohospodárstva v SR

.
Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) počas brífingu s novinármi po skončení 98. schôdze vlády SR 20. augusta 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. septembra (TASR) - Návrhy Európskej komisie (EK) budú znamenať likvidáciu pôdohospodárstva na Slovensku. Ak v aktuálnom programovom období má SR pre poľnohospodársky sektor 4,6 miliardy eur, tak v najbližšom programovom období po roku 2028 by to malo byť o jednu miliardu eur menej. Uviedol to v piatok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

Putin: Na Ukrajine bojuje viac ako 700.000 ruských vojakov

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford