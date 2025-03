Takáč: Nemáme potvrdenú ďalšiu farmu, kde by sa vyskytla slintačka

Bratislava 28. marca (TASR) - Na Slovensku nie je potvrdená žiadna ďalšia farma, kde by sa vyskytlo ochorenie slintačky a krívačky. Vláda spravila opatrenia voči tejto nákaze včas a rýchlo. V piatok to na tlačovej konferencii povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) aj v reakcii na opozíciu, ktorá kritizovala vládu za to, že s opatreniami prišla neskoro.



„Slovenská republika spravila, čo spraviť mala a včas. Musíme v tom vydržať tak, aby sa nám podarilo túto situáciu zvládnuť,“ uviedol Takáč aj na základe potvrdení od odborníkov Európskej komisie, ktorí sledovali aktuálnu situáciu v SR od pondelka do stredy (24. - 27. 3.).







Takáč pripomenul, že hovädzí dobytok, kozy, ovce a ošípané je nutné v prípade potvrdených ohnísk utratiť v trojkilometrovej kružnici aj v domácich chovoch, kde je potenciál šírenia vírusu veľmi vysoký. Rezort pôdohospodárstva podľa neho pomôže aj ľuďom, ktorí chovajú tieto zvieratá na čierno. Na Slovensku je to podľa neho približne 30 % čiernych chovov. Zároveň ubezpečil obyvateľov na juhu Slovenska, ktorí sa nachádzajú v blízkosti fariem postihnutých slintačkou a krívačkou, aby sa nebáli nákazy cez spodnú vodu, pretože všade prebieha dôkladná dezinfekcia.



Ochorenie slintačky a krívačky bolo potvrdené v chovoch dobytka v štyroch farmách na juhu Slovenska, a to v Medveďove, Ňárade, Bake a v Lúči na Ostrove. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme vzduchom z Maďarska. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.