Takáč: Nová predsedníčka úradu katastra je odborníčka

Bratislava 19. februára (TASR) - Nová predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR Lucia Gocníková je dlhoročná odborníčka v štátnej správe a krízová manažérka, ktorá bude vedieť túto inštitúciu naštartovať. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) to uviedol v stredu po rokovaní vlády. Vo funkcii nahradí Juraja Cellera, ktorý sa funkcie vzdal koncom januára po kybernetickom útoku na kataster.



"Pani Gocníková, ktorá bola dnes schválená vládou Slovenskej republiky ako predsedníčka ÚGKK, je dlhoročná odborníčka v štátnej správe, prešla si viacerými pozíciami a je to pre mňa krízový manažér, ktorý podľa mňa bude vedieť túto inštitúciu uchopiť a naštartovať," uviedol Takáč.



Takáč sa vyjadril aj k rozšíreniu počtu štátnych tajomníkov MPRV, ktorí budú po novom traja. Vláda na stredajšom rokovaní schválila rozšírenie počtu štátnych tajomníkov ministerstva a súhlasila s vymenovaním Kristíny Vavríkovej do tejto funkcie. Vavríková doteraz pôsobila na poste generálnej tajomníčky služobného úradu MPRV, na tomto poste ju nahradí Vladimír Tománek.



"Tieto nominácie majú zabezpečiť ešte rýchlejšie a lepšie fungovanie ministerstva z pohľadu problémov, ktoré sme zdedili na ministerstve pôdohospodárstva a v dotknutých organizáciách," zhodnotil Takáč.